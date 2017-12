Ott Tänak videointervjuus: uhke tunne on olümpiameestega samal pingil istuda

«Midagi pole öelda, uhke tunne on istuda kõikide olümpiameestega samal pingil,» sõnas Tänak, kelle jaoks on sporditähtede auhinnagala suurepärane võimalus kohtuda erinevate Eesti tippsportlastega.

Oma tänukõnes andis Tänak vastulöögi ajakirjaniku Priit Pulleritsu öeldule, kes nimetas rallisporti barbaarseks. «Igal inimesel on õigus oma arvamusele. Sport on sport ning selleks, et tippu jõuda on vaja palju tööd teha. Kõiki sportlasi tuleb austada,» kommenteeris Tänak Pulleritsu öeldut.

Mida peab aga Tänak tegema järgmisel aastal, et taaskord aasta parimaks meessportlaseks valituks osutuda? «Spordis on loomulik see, et latile ei tohi alla jääda. Peame edasi pingutama. Ega ei ole kahtlust, et me tiitlile tahame sõita.»