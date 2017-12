Muljetavaldav City võitis juba 18. mängu järjest

City võiduvärava lõi kohtumise 31. minutil Raheem Sterling. Kuigi võõrustajad olid korduvalt lähedal ka viigiväravale, ei suudetud oma võimalusi realiseerida.

City on nüüd järjepanu võitnud 18 kohtumist, neist 11 on tulnud võõral väljakul. Liigatabelis kasvatati edu lähima jälitaja Manchester Unitedi ees 15 punkti peale. Chelsea jääb neist maha 16, Liverpool aga juba 20 punktiga.