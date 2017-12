Video: 40-aastase Vince Carteri supermäng seljatas Cavaliersi

Bullsi ja Knicksi duellis oli just 20-aastane Markkanen mees, kes lõpetas 39 sekundit enne lõppu kiirrünnaku pealtpanekuga ja viis Bullsi otsustavalt juhtima. Jarrett Jacki vabavise vähendas vahet, ent seejärel oli Markkaneni vaheltlõike ja Knicksi meeste vea järel vabaviskejoonelt kaks korda täpne Kris Dunn. Enes Kanteri vise läks mööda ja Justin Holiday vormistas järjekordsetest vabavisetest lõppskoori.

Markkaneni arvele jäi lõpuks 12 punkti, kaks lauapalli ja üks korvisööt. Bullsi parim oli 17 punktiga Dunn, nii Holiday kui ka Robin Lopez lisasid 11 punkti. Porziņģis oli 23 punktiga üleplatsimees, kuid tema kuuest kaugviskest tabas seekord vaid üks. Lisaks võttis lätlane kuus lauapalli. Courtney Lee lisas 17 punkti. Knicks on idakonverentsis 17 võiduga üheksandal kohal, kehva hooaja alguse järel hoogu läinud Bulls on kogunud 12 võitu.

Cavaliers sai teise kaotuse järjest, jäädes võõrsil Sacramento Kingsile alla 95:109. Võitjate poolel tõestas legendaarne Vince Carter, et vanus on kõigest number passis: kuu aja pärast 41. sünnipäeva (!!!) tähistav Carter kostitas Cavaliersi 24 punktiga, tabades seejuures 12 viskest 10. Tegu oli ühtlasi esimese korraga pärast 2007. aasta detsembrit, kui Carter omavahelises mängus võrreldes LeBron Jamesiga peale jäi.

Willie Cauley-Stein lisas 17 ja Bogdan Bogdanovic 16 punkti. Cavaliersi ei päästnud ka Jamesi karjääri 62. kolmikduubel: 16 punkti, 10 lauapalli ja 14 korvisöötu. Kevin Love viskas 23 punkti. Cavaliers on langenud idakonverentsis kolmandale kohale Boston Celticsi ja Toronto Raptorsi järel. Kings võib läänekonverentsis veel unistada play-off-pääsmest, sest «joonest» lahutab neid viis võitu.

40-year old Vince Carter outscored LeBron James 24-16.



It's the first time Carter outscored LeBron since Dec. 14, 2007 (32-29 as member of Nets).



LeBron had outscored him in 20 straight matchups pic.twitter.com/HBOpnev7Pw