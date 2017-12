Otseülekanne: Eesti naiste võrkpalli karikafinaal

ENNE MÄNGU:

Balti liiga põhiturniiri esimese ringi lõpetas pealinna võistkond seitsme võidu ja kahe kaotusega, Tartu esindus võitis ainsana kõik üheksa kohtumist. TLÜ-l on turniiritabelis kirjas teisena 22 punkti, Tartul parimana kaks punkti enam. Omavahel läksid võistkonnad vastamisi 2. detsembril Tallinnas, kus võttis 3:1 (10, -20, 17, 23) võidu võõrsil mänginud Emajõelinna võistkond.

Mõlema finalisti jaoks on tee karikafinaalini kulgenud suuremate probleemideta, kui neljas mängus kaotusekibedust ei tuntud. Seejuures ei loovutanud TLÜ veerandfinaalseerias esiliigas pallivale Kuressaarele ega poolfinaalseerias linnarivaal TTÜ/Tradehouse`ile geimigi. Tartlannad võitsid veerandfinaalis 3:0 ja 3:2 tulemusega esiliigas osaleva naabervalla Ülenurme ning poolfinaalis kahel korral 3:0 tiitlikaitsja Kohila VK/E-Service`i.

TLÜ peatreener Argo Arak asetab favoriidikoorma vastasvõistkonnale. «Eks Tartul eelis ole, korra on nad meid Balti liigas võitnud, lisaks toimub mäng nende kodusaalis. Sellele vaatamata on tegemist finaaliga ja pinged on võrdselt peal mõlemal naiskonnal. Meie poolel on kõik tüdrukud püsinud terved ja suuremaid vigastusi vältinud. Lähme Tartusse lahingut andma oma parimas koosseisus,» rääkis Arak.

Vaadates karikavõistluste lähiajalugu, siis viimasel neljal aastal on karikavõiduni jõudnud vaid TTÜ (2014., 2015.) ja Kohila (2013., 2016.), kes viimasel kolmel aastal moodustasid ka finaalpaari. Enne seda, 2013. aastal mängis Kohila finaalis Tartu Ülikooliga, võttes 3:1 (19, 19, -23, 22) resultaadiga klubi ajaloo esimese Eesti karikavõidu. 2010.-2012. aastal valitses karikavõistlusi Viljandi Metall, 2008.-2009. aastal GMP ja 2006.-2007. aastal Viimsi VK Milstrand/EBS.

Seega tehakse 29. detsembril peetavas finaalis suurt ajalugu, sest viimati võitis Tallinna Ülikool Eesti karika 12 aastat tagasi ehk 2005. aastal TLÜ/Cartini nime all. Emajõelinna esinduse viimast karikavõitu peab aga veelgi kaugemast minevikust otsima, kui 1997. aastal tuli esikohale Tartu VK/Prosport.