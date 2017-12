Otseülekanne: Eesti meeste võrkpalli karikafinaal

ENNE KOHTUMIST:

Bigbank alistas poolfinaalis kahel korral TTÜ (avamäng 3:0, korduskohtumine 3:1), Saaremaa sai samuti avamängust 3:0 ja korduskohtumisest 3:1 võidu. Credit24 Meistriliigas on finalistid omavahel kohtunud korra ja tookord sai 3:2 võidu Saaremaa meeskond. Liigatabelis hoiab Saaremaa liidrikohta, Tartu on hetkel viies.

Saaremaa osaleb uue tulijana karikafinaalis esimest korda, Bigbank sai eelmisel aastal poolfinaalis viies geimis kaotuse Selver Tallinnalt. Finaalis mängis Tartu meeskond viimati aastal 2013, kuid siis jäädi seal alla TTÜ-le. Karikavõitjaks krooniti Tartu esindusklubi viimati aastal 2008, mil finaalis saadi jagu Selver Tallinnast.

Tartu klubi peatreener Oliver Lüütsepp ütles kohtumise eel, et ühte ainsat võtmekohta on sellest vastasseisust välja tuua raske. «Selles mängus on väga palju tegureid ja kõik elemendid on tähtsad. Esile võib kerkida erinevaid mängijaid, kes võivad seda mängu tegema hakata. Kõige tähtsamaks saab see, kellel on otsustavatel hetkedel rohkem meelekindlust ja stabiilsust asju hästi lahendada. Kumbki meeskond kerget jalutuskäiku ei eelda, tuleb tasavägine mäng,» kommenteeris Lüütsepp.

«Mina olen Tartus abitreenerina ja peatreenerina kokku olnud kaheksa aastat ja selle aja sees oleme finaalis mänginud vaid korra ning sealgi kaotasime,» lisas peatreener.

Tartul on vigastusega väljas Martin Ruul, ülejäänud mehed on mänguvalmis.

Saaremaa meeskonna juhendaja Urmas Tali ütles, et pühadeperioodil on korralikult trenni tehtud, samas võib mängupaus meeskonna tegutsemist mõjutada.

«Vahepeal olid mõned haigusega kimpus, ent nüüdseks on kõik jalul. Võtan seda kohtumist kui hooaja ühte osa ja üle ei tähtsusta. Mängutuhin on muidugi sees, aga eks mängus läheb meestel aega, et end käima saada,» rääkis Tali. «Klubi jaoks on see esimene finaal, esimene karikas, mida püüda. Samas pärjatud mehi on meil küll.»

Vastase mäng pole juhendaja sõnul selline nagu oli liigahooaja kohtumises, sest vahepeal on Tartu ridadesse lisandunud uus mees, austraallasest nurgaründaja Samuel Joseph Walker. «Meeskonna käekiri on tema liitumisega muutunud, ta toob meeskonna paremad omadused välja. Iseasi, kuidas mänguaega jagama hakatakse. Kindlasti pole see selline Tartu, keda me 3:2 võidumängus nägime,» lisas Tali.

Meeste finaal algab kell 19.00, mängust näeb otsepilti nii Postimehe kui Kanal 12 vahendusel.