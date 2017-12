Tour de Ski otsepilt: kas eestlased parandavad oma kohti?

EELVAADE:

Eestlasi on stardis kolm: Karel Tammjärv, Kristjan Koll ja Andreas Veerpalu. Pärast eilset vabatehnikas sõidetud proloogi Tammjärv on 41. kohal, liider Sergei Ustjugovist maas +1.08,8. Koll on 47. kohal, kaotades +1.09,9. 92. kohal oleva Veerpalu kaotus on +1.19,3.

Eile ajalugu teinud - kunagi varem pole Tour de Ski võitja järgmisel aastal kohe samuti võidukalt alustanud - Ustjugovi edu itaallase Federico Pellegrino ees 7,1 sekundit. Prantslane Lucas Chavanat on 13,2 sekundi kaugusel.