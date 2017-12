Klopp Saksamaa klubidele: Klavan ei ole saadaval

«Tänases jalgpallimaailmas, eriti Inglismaal, kus me räägime suurtest ostudest ja muust säärasest, avastad järsku, kui palju me maksime Raggy eest,­­» kõneles Liverpooli meeskonna boss eilsel pressikonverentsil Klavanist. Ning lisas: «Mitmed Saksamaa klubid on juba minult küsinud: kas ta võiks olla saadaval? Loomulikult ta ei ole.»

Seda juttu rääkis Klopp veidi enne seda, kui tuli ilmsiks, et Liverpool on 75 miljoni naelsterlingi eest Southamptonilt ostnud hollandlase Virgil van Dijki. Tegemist pole mitte üksnes keskkaitsjate, vaid üldse kaitsemängijate osas maailma ülekaalukalt kalleima üleminekuga. Klavani tõi Klopp aga Augsburgist Liverpooli 5 miljoni euro eest – ehk 17 korda odavamalt.

«Ta on perfektne eeskuju põhimõtteliselt kõigile klubiga liitujatele. Ta armastab siin olemist,­» jätkas Klopp Klavani ülistamist. Kuid tõi esile ka ühe puudujäägi: «Oma oskuste juures võiks ta olla palju kindlam. See on tema ainuke väike probleem. Või kui soovite: ta ei tea, kui hea ta tegelikult on. Aga me töötame selle kallal.»

Liverpool peab Inglismaa liigas järgmise kohtumise sel laupäeval, kui võõrustatakse Leicester Cityt. Van Dijk on Kloppi käsutuses alates 1. jaanuarist – just aasta esimesel päeval sõidab Liverpool külla Burnleyle.