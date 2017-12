Neymari karm meenutus: kaks sentimeetrit kõrvale ja jalgpalliga olnuks kõik

Neymar ja tema Barcelona-aegade meeskonnakaaslane Gerard Pique vestlesid populaarse veebikülje Player’s Tribune palvel. Tegu on lehega, kus sportlased vahetult oma mõtteid jagavad. Mehed meenutasid Brasiilia kodust MMi, kus kogu riigi lootused olid kõrgele köetud. Ent veerandfinaalis Kolumbia vastu põrkas Neymar kokku Juan Carlos Zúñigaga ja sai kohe aru, et midagi on valesti.

«Valu oli meeletu. Kuulsin, kuidas Marcelo hüüab arsti. Vastasin: ei-ei, ma tahan mängida. Tahtsin värava lüüa,» meenutas Neymar. «Aga ma ei saanud ennast pööratagi. Ja siis tajusin, et ma ei suuda jalgu liigutada. Arstid viisid mu väljakult ära ja ma hakkasin lihtsalt nutma. Ma ei tundnud oma jalgu. Nägin, et jalg on kõveras, aga kui üritasin seda sirgeks ajada... valu, kirjeldamatu valu. Sel hetkel mõistsin, et ma ei saa edasi mängida.»

Neymar viidi haiglasse, kus talle tehti põhjalik läbivaatus. «Arst astus minu juurde ja küsis, kas ma tahan alustuseks kuulda head või halba uudist. Ütlesin, et halba. «Olgu, halb enne: sa ei saa MMil edasi mängida. Turniir on sinu jaoks läbi.» Ja ma mõtlesin, et mis see hea siis on?» kirjeldas Neymar.

«Hea uudis on see, et sa saad tulevikus kõndida. Kaks sentimeetrit kõrvale ja...» jättis arst lause korraks pooleli. «Jalgpalliga oleks kõik.»

Neymar veetis haiglas veel vaid ühe päeva, siis viidi ta ratastoolis koju. Seal pidi ta telerist jälgima, kuidas kaaslased kaotasid poolfinaalis Saksamaale 1:7. Kogu Brasiilia oli šokis. «Oli päev, mil meil läks kõik valesti ja sakslastel klappis kõik. Küsisin pärast neilt, kes mängisid: mis juhtus?! Ja kõik vastasid: pole aimugi... Kogu riik lootis, uskus... Mul on tänaseni raske seda kirjeldada. Samas oleksin pigem ise platsil olnud ja 1:7 kaotanud kui seda kõrvalt vaadanud. Ma ei tahtnud eemale jääda, aga ometigi jäin,» meenutas Neymar.