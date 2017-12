Maailma esireket lükkas hooaja algust edasi

Põlvevigastust raviv Nadal ütles, et tal on jätkuvalt plaan osaleda aga aasta esimese suure slämmi turniiril Austraalia lahtistel. «Ma pole ikkagi veel valmis. Eelmine hooaeg oli pikk ning ma alustasin oma ettevalmistust hilja,» selgitas 31-aastane Nadal.

Samal ajal tõdes Nadali kange konkurent Roger Federer, et temalt pole mõtet oodata samasugust hooaega nagu oli lõppenud aasta. «Pean proovima ning säilitama külma pead. Ettevalmistus on olnud hea, kuid eks me näeme, millisteks asjad kujunevad,» ütles Federer.