Klopp ei kavatse maailma kalleimat kaitsjat kohe algrivistusse edutada

«Meil on juba praegu sellel positsioonil kvaliteeti, seega ei pea me mitte millegagi kiirustama. Ta peab esmalt meie mängustiiliga harjuma, kuid olen kindel, et ta saab sellega hakkama. Oleme õnnelikud, et tehing lõpuks tehtud sai, kuid me ei kiirusta mitte millegagi,» ütles Klopp.

Sakslase sõnul toodi 26-aastane hollandlane Liverpooli eelkõige tema kvaliteedi pärast. «Kujutan ette, et inimesed mõtlevad tema hinnasildile, kuid mind see väga ei huvita. Meie ei mõtle neid hindu välja, vaid hinna kujundab turg. Just hind on esimene asi, mille Liverpooli toetajad peaksid ära unustama,» jätkas Klopp.