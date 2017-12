Hamilton kritiseeris uut rada F1-kalendris

Korraldajad otsustasid Prantsusmaa etapi uuesti kalendriga sobitada ning see sõidetakse uuel hooajal 24. juunil. Neljakordse maailmameistri Lewis Hamiltoni pahameeleks leiab see aset Paul Ricardil, mitte Magny-Coursil. «Olen teiega aus – mulle see ei meeldi,» sõnas britt Prantsusmaa ringhäälingukontsernile Canal+.

«Mulle meeldis sõita Magny-Coursil. Paul Ricard on ilus paik, aga ringrada ei anna võrrelda Magny-Coursiga,» lisas Hamilton, kes on karjääri jooksul vaid kaks korda vormel 1 sarjas Prantsusmaa etapil osalenud ja seda just Magny-Coursil. 2007 saavutas britt seal kolmanda koha, kuid aasta hiljem lõpetas alles kümnendal positsioonil.

Prantsusmaa naasmine vormel 1 sarja valmistab Hamiltonile siiski ka head meelt. «Kõige tähtsam selle juures on siiski see, et Prantsusmaa etapp on tagasi kalendris, sest Prantsusmaa on oluline paik Euroopas,» rääkis Hamilton.