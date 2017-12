Meeskonda vahetanud Eesti sprinterilt loodetakse uuel hooajal häid tulemusi

USAs registreeritud kontinentaalklubisse, mis kannab üleni musta vormi, kuulub kokku kümme ratturit. Johnson usub, et koosseis on piisavalt tugev, et püüda velotuuridel üld- ja etapivõite, kirjutab Rattauudised.ee.

«Üritasin kokku panna mitmekülgset meeskonda millesarnane tõi meile edu lõppenud hooajal,» selgitab Johnson. «Säilitasime mõned tugevamad ratturid ning palkasime lisaks mõned väga head mehed, keda peibutasime tänu headele tulemustele.»

«Meie koosseisu lisandus väga tugev sprinter Martin Laas. Noorel ratturil on kolmeaastane kogemus Delko tiimist. Usun, et ta sobitub väga hästi meie programmi just isikuomadusi silmas pidades. Martin on väga näljane ja ootab võimalust näidata, kui kiire ta on. Meie tiimis pole kunagi olnud selliste tulemustega sprinterit.»

Laas võitis 2015. aastal Tour of Estonia. Käesoleval aastal oli ta Hainani velotuuri etappidel neli korda teine, jäädes igal korral alla Jakub Mareczkole (Wilier Triestina). Kokkuvõttes oli ta punktiarvestuses teine.

Team Illuminate’il on plaanis võistelda kõikidel kontinentidel. «Proovin leida grupi, kelle koostöö klapib. Tihtipeale on sellest lihtsam rääkida, kui teha,» nentis Johnson. «Kavatseme võidu sõita kõikjal maailmas ning meile sobivad ratturid, kellele meeldib reisida ja kellel pole probleemiks pool aastat ratastel olla. Häid sprintereid on turul palju, kuid väljakutse on leida grupp inimesi, kes tahaksid koos reisida ja kõike koos kogeda.»

Team Illuminate alustab hooaega Kolumbias esmakordselt toimuval võidusõidul Oro y Paz, kus on kohal ka mitmed World Touri meeskonnad. See saab olema esimene kord, kui Team Illuminate võistleb koos selliste klubidega nagu Sky ja Quick-Step. Enne seda laagerdatakse Kolumbias.