Videod: Tänaku ja tema uute tiimikaaslaste stiilinäited Monte Carlo ja Rootsi ralli eel

Nüüd saab aga näha, mida on teinud Toyota Monte Carlo ning Rootsi ralli eel, et nende piloodid end võimalikult mugavad tunneksid.

Tänak rääkis pärast Monte Carlo ralli testi Postimehele, et autoga tuleb veel harjuda.

«Kui natukene peale vaadata, siis tundub, et mingid tehnoloogilised lahendused on veidi teistmoodi – aktiiv- ja mehaanilised diferentsiaalid ning auto geomeetria on teistmoodi üles ehitatud.»

See tähendab, et Yaris käitub teistmoodi kui mehe senine Ford Fiesta WRC ning ümberharjumine võtab veidi aega – eestlast ootab enne jaanuari lõpus toimuvat Monte Carlo rallit ees veel üks asfalditest ning harjutatakse ka järgnevaks Rootsi ralliks. «Aga üleüldiselt oli esimene tunne positiivne. Tundub, et ei ole raske auto, millega sõita.»

OTT TÄNAK

ESAPEKKA LAPPI