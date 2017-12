Kalev/Cramo leegionäri ootab õnnetu mängupaus

21-aastane ameeriklane on kerkinud kiirelt Kalevi rünnakuliidriks. Viies Ühisliiga mängus on ta visanud keskmiselt 21 punkti.

Lisaks tänasele Tartu Ülikooliga mängule jääb Briscoe suure tõenäosusega eemale ka järgmise pühapäeva kohtumisest Moskva oblasti Himkiga.

Kalev/Cramo - Tartu Ülikool

Alates hooajast 2005/2006 on Meistriliigas kohtutud 98 korda, neist 57 on võitnud pealinna meeskond. Vastasseisu teenekaim veteran on kahtlemata Tanel Sokk, kes astub täna Tartu eest lahingusse 21. korda, olles enne seda Kalev/Cramo särgis Tartu vastu pidanud üle 60 mängu.