Kalev pani teisel poolajal Tartu vastu paremuse maksma

Sten Sokk ja Branko Mirkovic tõid võitjatele 17 punkti, Cedric Simmons lisas 14. Tartlastele tõi Vytenis Cižauskas 19 ja Kristjan Kitsing 16 punkti.

Kalevil on kirjas nüüd 13 võitu, Tartu paikneb aga 6 võidu ja 5 kaotusega kolmandal kohal.

ENNE MÄNGU

Kui varasemalt on tegu olnud küllaltki võrdsete meeskondade vastasseisuga, siis viimastel aastatel on kaalukauss üha rohkem kalevlaste poole kaldu. Pärast seda, kui Tartu 2015. aastal Gert Kullamäe juhendamisel Eesti meistriks tuli, on 18 omavahelisest kohtumisest (erinevates sarjades) pealinlased võitnud koguni 15.

Tartu on võitnud koduliigas siiski neli mängu järjest, viimati tunti kaotusekibedust 17. novembril, kui võõrsil jäädi 87:91 alla Valga-Valka Maks&Mooritsale.

Meeskonnad kohtusid koduliigas viimati 20. oktoobril Tartus ning siis saatis 73:68 edu Kalev/Cramot. Tänasest mängust jääb Tartu poolel eemale Tanel Sokk, kalevlased peavad hakkama saama Isaiah Briscoe'ta.

Teises tänases mängus võõrustab Rapla Pärnut.