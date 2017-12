Galerii: Serena Williamsi naasmine pakkus palju emotsioone

Ostapenko võitis esimese seti 6:2, kuid Williams suutis end teises setis kokku võtta ja selle 6:3 võita. Kolmanda seti võitis Ostapenko aga kiires lõppmängus 10:5.

Williams tõdes intervjuus, et emadus on fenomenaalne. «Olin veidi murelik. Vaatasin omade poole ja mõtlesin, kas Olympiaga on kõik korras.»

Ta lisas, et tal on hea meel väljakul olla. «Mängin Abu Dhabis esimest korda ning tänan teid toetuse eest. Esimesed matšid on alati rasked, eriti pärast sünnitust, aga mul oli väga tore.»

It's not a win on her return but @SerenaWilliams is looking forward to 2018! pic.twitter.com/mdMUVaskUJ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 30, 2017

Williams sai tagasituleku eest palju komplimente, seejuures kiitis teda ka vastane Ostapenko. «Ma tõesti armastan tema mängustiili,» sõnas lätlanna.