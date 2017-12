Tõnis Sildaru: Kelly varakult suuskadele panemine oli juhus

«Noorena mängisin ikka jalgpalli kõige rohkem,» sõnas Tõnis. «Suusatama hakkasin koos Kellyga, olin varem vaid natuke koos vanematega murdmaad sõitnud.»

Ent kust tuli sel juhul Tõnisel idee Kelly nii vara suuskadele panna? «Raske öelda, see oli juhus... See on pikk jutt. Lühidalt: leidsime suusasaapad ja sealt ta pihta hakkas. Kokkusattumus ühe sõnaga.»

