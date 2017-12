Rekordilainel EM-i pronksimees Tilga sõlmis eellepingu Uibo, Saluri ja Ermi ülikooliga

«Info vastab tõele,» kinnitas Georgia ülikooli kergejõustikuvõistkonna peatreener Petros Kyprianou Postimehele. «Karel sõlmis meiega eellepingu, mis tähendab seda, et talle on eraldatud järgmisest sügisest täisstipendiumiga koht meie võistkonnas. Lõpliku otsuse, kas tulla USA-sse või mitte, teeb ta ilmselt suvel.»

Georgia kuulub vaieldamatult USA tugevamate kergejõustikuülikoolide hulka, mitmevõistluses on oldud viimastel aastatel selgelt parimad. Tilga on ka ise viimaste nädalate jooksul tõestanud, et väärib tõesti kohta Georgias - 60 meetris viis ta oma tippmargi 7,24-ni (varem 7,37), kuulitõukes (meeste kuul ehk 7,24 kg) 14.77-ni (13.85) ja oma nõrgimal alal teivashüppes 4.62-ni (suvel oli rekord veel vaid 4.13!).

19-aastane Tilga pole sugugi esimene Eesti mitmevõistleja, kelle Kyprianou Georgiasse enda treeningrühma harjutama on toonud. Kürposlase juhendamisel võitis Maicel Uibo USA üliõpilasmeistrivõistlustel kaks kuldmedalit, ühe hõbeda ja ühe pronksi ning tänaseni koolis õppiv ja treeniv Karl Robert Saluri ühe pronksi. Johannes Erm, kes teenis Tilga ees suvisel EM-il hõbeda Eesti juunioride rekordi 8141 punktiga, liitus Georgia ülikooliga sel sügisel ja teeb lähinädalatel oma esimesed võistlused teisel pool ookeani.

Tilga isiklikud rekordid üksikaladel: 100 m 11,22; kaugus 7.23; kuul 14.77; kõrgus 2.09; 400 m 49,38; 110 m tj 15,22; ketas 44.34; teivas 4.62; oda 66.30; 1500 m 4.40,07.