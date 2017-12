Aleks Lepajõe järelhüüe klassivend Raul Purile

Ma käin matustel harva. Viimati kümmekond aastat tagasi. Vanemad on ammu surnud ja sugulased kaugel. Eile käisin Tartus klassivend Rauli ära saatmas. Ilm oli rusuv. Sadas vihma ja niiskus puges krae vahele. Must maa võimendas sünget meeleolu. Rauli oli tulnud ära saatma palju inimesi. Ta oli lihtne, suure südamega inimene. Mitte mingi kröösus, keda tullakse tänama sest oli leinajad rikkaks või mõjukaks teinud. Minu arvates tulid need, keda ta oli kunagi, nagu mindki, nakatanud oma lapseliku naeru, ausa ütlemise, usuga paremasse homsesse, varematel aegadel ka usuga paremasse inimesesse.

Jutlustaja pidas kõne ära ja küsis kas keegi soovib midagi öelda. Erki ja Jüri pidasid Rauli hea sõnaga meeles. Tahtsin ka minna. Me olime lapsepõlve sõbrad ja öelda oleks kui palju. Aga ei läinud. Tundus, et kui hakkan valdavalt võõraste leinajatele ees pidama emotsionaalset kõnet, teistsuguseid ei oskagi, siis teab mis sellest tuleb, rikun veel harda meeleolu ära? Mõni solvuks, mõni muigaks, mõni naerataks, mõni ei saaks aru ja hakkaks teise pealt vaatama mida teha, nagu ikka. Liiati oli Rauli auväärses eas ema ja lapsed selleks hetkeks täiesti murtud südametega. Heastan selle siin nende tagasihoidlike ridadega. Siin saan emotsiooni taltsutada ja sõnu valida.

Klassivend Raul Puri ei olnud ei jõukas, mõjukas ega mingi sõnaosav karjajuht. Ta oli tegelikult pealtnäha tavaline poiss, pealegi klassi üks väiksemaid. Aga meil klappis kohe. Kui ta oleks naisterahvas siis oleksin teda juba kooliajal kosinud. Kuigi olime täiesti erinevad, üks lühike ja tugev, teine pikk ja kõhn. Ma kutsusin teda alati Philipiks, ei mäletagi täpselt miks aga mulle lihtsalt tundus, et see nimi sobis talle. Ta oli selline renessansiaja kangelase tüüp. Mõlemad olime muulased. Mina sündisin Ukrainas, tema Jävakandis. Võib olla seetõttu iga kord kui olin mingi jama koolis korraldanud oli tema see kes minuga solidaarsust üles näitas, isegi kui see tõi endaga kaasa õpetajapoolse hukkamõistu. Kui Kanada kaotas hokis Nõukogude Liidule, siis oli ta ainus peale minusuguse päti loomulikult, kes ilmus järgmisel hommikul kooli koolivormi asemel seljas ülikond ning ees must lips, nagu olime kokku leppinud. Ja võttis vastu noomituse. Tagusime pimedani kooliplatsil jalkat ja kaklesime aeg ajalt igasu teiste muulastega. Kunagi ei jooksnud kõige väiksem kellegi eest ära. Saime vahest pasunasse, teinekord andsime ise pasunasse aga olime varsti jälle platsis, olgu silm roosa, sinine või poolkinni. Ta oleks pidanudki jalgpalli valima. Ta oli selles väga andekas. Miks ta seda ei valinud, jumal teab, loodus oli talle selleks kõik andnud. Võib olla oli süüdi vene aeg, võib olla midagi muud. Enam me seda teada ei saa. Igatahes seletab see ta poegade Sanderi ja Eino alavaliku, selles olen täiesti kindel.

Mitte ühelgi aastal, mitte kunagi, ei unustanud Raul sünnipäeva ja Jõulusõnumit saata. Mitte üks kord. Mida ei saa ma öelda enda kohta. Küll ajasin sõbra sünnipäeva kuupäevad segamini, küll unustasin õige päeva ära. Jõulupäeval tuli temalt jälle Jõulusõnum parimate soovidega. Mõni tund hiljem ta lahkus. 55 selt. Paarikümne aasta pärast pole see veel keskigagi. Sest elas täiega, nagu noored ütlevad. Sellise lapseohtu ümmarguse näo ja suurte silmadega, mille kohal kulmud imestusest kõrgele tõstetud, ta mulle silme ette jääbki. Laps, kes tegi kõike kirega. Ei tunnistanud ebaõiglust, ei sallinud silmakirjalikkust. Langes, kuid ei alistunud. Põles nii ereda leegiga, et seda ei saanudki jätkuda väga kauaks. Jään Sinust puudust tundma, Philip poiss. Ja Sinu sõnumitest, mis kunagi tulemata ei jäänud...

Head teed

Sinu Aleks

---

Raul Puri töötas Maardu Gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana. Ta oli jalgpallikoondislaste Sanderi ja Eino ning võrkpalluri Kadri isa, kuulus varasemalt Tartu SK10 juhatusse ning oli aktiivne jalgpallihuviline. 14. detsembril osales Raul Puri Eesti jalgpalli mälumängu meistrivõistlustel, kus saavutas viienda koha.