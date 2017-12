Legendaarne Manchester Unitedi peatreener jääb sünnipäeval rekordita

Nimelt juhendas Ferguson, kes tähistab täna 76. sünnipäeva, aastatel 1992-2013 Punaseid Kuradeid (Manchester Unitedi hüüdnimi – toim) 810 Premier League’i kohtumises. Ka Wengeril on peatreenerina Premier League’is turjal sama palju mänge, kuid pärast õhtust Arsenali ja West Bromwich Albioni vahelist kohtumist haarab prantslane ainuisikuliselt juhtohjad.

Wenger tunnistab, et pole Fergusoniga sel teemal rääkinud. «Ma pole temaga kontaktis olnud, meil on parasjagu muudki teha,» rääkis prantslane Arsenali koduleheküljele. «Me ei konkureeri enam, kuid loomulikult, varem olime suured rivaalid. Meil on sarnane kirg, aga erinevad isiksused. Ma imetlen tema saavutusi,» jagas Wenger endise kolleegi suunas kiidusõnu.

Kui Ferguson teenis 13 Premier League’i tiitlit, siis Wenger on saanud ihaldatud karika saanud pea kohale tõsta vaid kolmel korral. 810 kohtumisest võitis Ferguson 528, Wenger 468.