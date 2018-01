Otseblogi: Liverpool asus Burnley vastu iluväravast juhtima

Enne mängu:

Klavan tegi Liverpooli eest algkoosseisus kaasa viies järjestikuses liigakohtumises ning oleks selle seeria ilmselt venitanud 11 mängu pikkuseks, kui poleks vahepeal tõbine olnud. Viimati Leicesteri vastu jäi eestlane küll pingile ja sekkus mängu alles 89. minutil, kuid peatreener Jürgen Klopp tegi tolles mängus tiheda graafiku tõttu palju vahetusi ning seega tasub loota, et täna saab Klavan oma algkoosseisu koha tagasi.

Kui Liverpool on liigatabelis 41 punktiga neljandal real, siis üllataja Burnley on 34 punktiga seitsmendal kohal. Korra on sel hooajal juba mängitud, septembris lepiti Anfieldil 1:1 viiki.