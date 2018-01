Foto: võiduvärav tõstis Klavani Briti ajalehe kaanepoisiks

The Independenti spordikülgede avalehte kroonib just eestlase pilt ja lugu pealkirjaga «Liverpooli ootamatu kangelane». Juubeldavad Liverpooli mängijad mahuvad veel nii mõnegi teise väljaande, näiteks Daily Maili spordiosa esiküljele, kuid enamik väljaandeid keskendub põhipealkirjas Jose Mourinho teravatele väljaütlemistele: Manchester Unitedi peatreener sajatas pärast Evertoni üle saadud 2:0 võitu Unitedi legendi Paul Scholesi, kes suhtuvat praegustesse mängumeestesse liiga kriitiliselt. «Ta muud ei teegi kui õiendab. Scholes läheb ajalukku suurepärase mängija, mitte aga eksperdina,» salvas Mourinho.

