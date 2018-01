Video: maailma teine reket andis ootamatute krampide tõttu loobumisvõidu

Turniiriks parima asetuse saanud Muguruza, kellel olnuks edu korral võimalik Simona Halepist mööduda ja taas maailma esireketiks tõusta, pidi mängu katkestama kolmandas setis. Avaseti võitnud ja teiseski setis 5:2 ette läinud hispaanlanna oli võidu lävel, kuid Krunic võitis viiest järgmisest geimist neli ja pööras teise seti kiires lõppmängus enda kasuks.

Muguruza murdis kolmanda seti alguses serblanna servi ja asus ise 2:1 eduseisus servima, kuid vajus seejärel tagajoonel kokku. Väljakult minema aidatud hispaanlanna andis kohe ka loobumisvõidu, sest sai aru, et mängu jätkamine on võimatu. «Jalakrambid tabavad mind harva, aga mäletan, et viimati juhtus see Melbourne’is Austraalia lahtistel. Võib-olla on asi palavuses või tingimustes, ma ei tea,» oli Muguruza ajakirjanikega vesteldes murelik.

2015. aastal pidi ta Brisbane’is mängimisest loobuma, sest vigastas vahetult enne turniiri algust hüppeliigest. Aasta hiljem lõpetas tema turniiri jalavigastus ning mullu pidi ta poolfinaalis reielihase trauma tõttu loobumisvõidu andma.