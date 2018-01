Klavan korjas pressilt kiidusõnu: võimalik, et ta on praegu Liverpooli parim kaitsja

«Juhtunus peituv iroonia on silmatorkav – tegu oli Lovreni ühe parema mänguga sel hooajal. Lisaks värava eeltööle hoidis ta Ashley Barnsi ja Sam Vokesi märkimisväärselt hästi kontrolli all. Ning Klavan tegi ajalugu, lüües esimese eestlasena Inglismaa kõrgliigas värava,» märkis The Telegraph.

«Ma ei kahelnud oma poiste iseloomus kordagi,» lisas sama väljaanne Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi kommentaari. «Ja ma pole iial öelnud ega arvanud, et mul oleks kaitsjatega mingeid probleeme. Virgili lisandumine on meile lihtsalt suureks abiks,» rõhutas sakslane.

The Times märkis ära, et Klopp jooksis lõpuvile järel esimesena kallistama just Klavanit. Daily Mail tõi välja, et küllap ootas Klopp van Dijki saabumise valguses Klavanilt-Lovrenilt sähvatust, kuid vaevalt oskas temagi loota, et kaks keskkaitsjat sepistavad üleminutitel võiduvärava. «Klavan ja Lovren kehastasid täpselt seesugust sõjakust, mida oligi käimasoleva hooaja üllatusmeeskonna murdmiseks vaja,» tunnustati mõlemat meest.

BBC rõhutas samuti, et keskkaitsjad särasid kõige õigemal võimalikul hetkel. Mängu parimaks tunnistas rahvusringhääling küll Lovreni, kuid mainis ära ka selle, et Klavan tegi oma 34. liigamängus esimest väravat lüües Eesti jalgpalliajalugu.

Guardian pühendas keskkaitsjatele veel pikema analüüsi, kuid toetus samale narratiivile: viimase nädala jooksul oli tähelepanu keskpunktis van Dijk, kuid Lovren ja Klavan tõestasid, et kumbki ei kavatse kohta algkoosseisus võitluseta loovutada. «Päeval, mil hollandlase 75 miljoni naela suurune üleminek ametlikuks sai, osutus mängu otsustajaks üks märksa odavam kaitsja – isegi kui ta seda lõpusekundite kaoses ise kohe ei taibanud,» kirjutas Guardian. «Klavan osteti Augsburgist 4,2 miljoni naela eest ja isegi kui kellelgi on kiusatus öelda, et tema esimene liigavärav võib jääda ka viimaseks ning temast võib saada Kloppi neljas valik keskkaitsja kohale, tuleb vähemalt tunnistada, et see tabamus kasvatas ühtaegu nii Liverpooli mängijate eneseusku kui ka meeskonna hoogu.»

Lisaks pühendas Guardian lõigu Klavani tagasihoidlikkusele. «Oli see tõesti minu värav? Ahaa, tore. Pall oli joonel, nii et ma polnud kindel,» reageeris eestlane õnnitlustele, üritamatagi ennast esile tõsta. «Isegi kui Lovren ja Klavan peaksid nüüd koosseisust välja langema, näitasid nad võitlusvaimu,» resümeeris Guardian.