Klopp jäi keset hooaega väärt abimehest ilma

34-aastase Lijndersi otsusel on siiski positiivsed tagamaad, nimelt asub ta kodumaal tööle NEC Nijmegeni peatreenerina. Liverpooliga 2014. aastal liitunud hollandlane, kes on varem töötanud ka PSV Eindhovenis ja Portos, juhendas algul kuni 16-aastaste meeskonda, ent edutati juba 2015. aastal esindusmeeskonna nimekirja.

Just tema teeneks peetakse seda, et viimastel aastatel on klubi esindusmeeskonda jõudnud sellised andekad noormängijad nagu Trent Alexander-Arnold, Ben Woodburn ja Ovie Ejaria. Hollandlane andis Kloppile ja teistele treeneritele iganädalase ülevaate noormängijate arengust, aidates põhimeeskonna ja akadeemia vahelist lõhet vähendada.

Klopp on Lijndersist rääkinud vaid ülivõrretes ja tegi sama ka nüüd. «Tema lahkumise kohta on nii keeruline midagi öelda: olen väga löödud, et nii väärtuslik abimees ja suurepärane inimene ära läheb. Aga teisalt on mul tema pärast tohutult hea meel – ma ei saa talle kätt ette panna, kui selline võimalus avaneb,» vahendas Liverpool Echo sakslase sõnu. NEC on praegu Hollandi esiliigas teisel kohal ja sihib tagasi kõrgliigasse tõusmist.

«Raske on alahinnata Pepi rolli selles, et mina ja mu abimehed nii kiiresti Inglismaal kohanesime ning siinset jalgpallielu tundma õppisime,» lisas Klopp. «Tema võime õppida ja informatsiooni koguda on erakordne. Samas elab tema pärand esindusmeeskonda jõudnud noormängijate näol klubis edasi. Mul pole kahtlustki, et tegu on tema edukal teekonnal alles esimese peatükiga.»