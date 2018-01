Otsepilt: Kalev teeb Euroliiga tippklubile uut ja vana

Tänase mängu jätab põlvevigastuse tõttu vahele Gregor Arbet. Randmevigastusega kipus olev Isaiah Briscoe tõmbab dressi küll selga, kuid sekkub mängu vaid siis, kui selleks on äärmine vajadus.

Himki on üks neist VTB Ühisliiga klubidest, kellest Kalev ei ole veel kunagi jagu saanud – senine seis on koguni 12:0 Moskva oblasti meeskonna kasuks. Vaid kolmes kodumängus on Kalev/Cramo suutnud hambaid näidata – näiteks 2011. aastal kaotati 65:68, kaks aastat hiljem 57:65 ja eelmisel hooajal 77:84. Samas on kirjas ka 32-punktiline kaotus.

Euroliigas tabelis asub Himki 16 vooru järel 9 võidu ja 7 kaotusega seitsmendal kohal. Meeskonna selge liider on Aleksei Šved, kelle keskmine punktisaak Euroliigas on 22 ja Ühisliigas 24 punkti, kirjutab BC Kalevi kodulehekülg. Iseasi, kas peatreener Giorgios Bartzokas (Euroliiga meister 2013, juhendas mullu FC Barcelonat) reedel Bambergi vastu 28 punkti visanud staari Tallinnas üldse platsile saadab.

Ent ka ilma Švedita on Himkil tulejõudu piisavalt, et Saku Suurhallis väikese hilinemisega korralik uusaasta-saluut püsti panna: ainuüksi NBA-kogemus on ette näidata koguni seitsmel mehel. Lisaks Švedile on unistuste liigas jala maha saanud vanameister Sergei Monja ning jänkid Thomas Robinson, James Anderson, Tyler Honeycutt, Charles Jenkins ja Malcolm Thomas.

Ühisliigas seni kuus võitu ja kolm kaotust kogunud Himki on liiga parim kaitselaudade arvestuses ning visete blokeerimises. Kõrgel kohal ollakse ka kahepunktivisete tabavuses. Seevastu ründelauad ja vabavisketabavus näivad olevat meeskonna nõrgem koht.

Ühisliiga tabelis on üheksast mängust kuus võitu kogunud Himki viiendal kohal. Kümnest mängust kaks võitu saanud Kalev/Cramo asub 13 meeskonna konkurentsis 11. kohal.