Otsepilt: Hispaania jalgpalli kõrgliiga, Celta Vigo - Madridi Real

Real läks jõuluvaheajale õnnetus tujus. Mõned päevad pärast Abu Dhabis võidetud teist järjestikust klubide MM-tiitlit tuli Realil koduväljakul võtta FC Barcelona käest vastu väga valus 0:3 kaotus. Kataloonia klubi edestab tänu tollele võidule ühe mängu vähem pidanud Reali juba 14 punktiga.

Et säilitada teoreetilinegi võimalus Barcelona püüdmiseks, ei tohi Real enam kohtumistes tabeli kahe tagumise kolmandiku meeskondadega sisuliselt üldse eksida. Celta asub tabelis 12. kohal ning on sel hooajal koduväljakul kaotanud kaheksast mängust ainult kolm. 16 kohtumisest 31 punkti (vähem kui 2 punkti mängu kohta!) kogunud Real on enne kohtumise algust tabelis neljandal kohal.