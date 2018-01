Harry Kane tegi saavutustega kiideldes andestamatu prohmaka

Inglismaa kõrgliigas ja koondises 2017. aastal muljetavaldavad 56 väravat löönud ning sellega nii Lionel Messit kui ka Cristiano Ronaldot edestanud Kane poseeris aasta lõpu puhul kodus kuuse all kaheksa jalgpalliga. Kõik need sai ta aasta jooksul tavapäraselt kingituseks kübaratriki löömise eest. Seegi on uus rekord: senine tipptulemus kuulus aasta jooksul löödud seitsme kübaratrikiga legendaarsele Alan Shearerile.

Harry Kane poseeris aasta lõpu puhul kübaratrikkide eest saadud kaheksa jalgpalliga. | FOTO: Harry Kane / Instagram

«2017. aasta oli minu vastu hea. Las tulla, 2018!» hõiskas ründaja pildi all. Midagi või õigemini kedagi unustas Kane aga fotole lisada, nagu talle õige pea meelde tuletati...

«Esimene laps? Kihlus?» küsis foto kommentaarides keegi kasutaja kategoodersxx. Ausad küsimused, eriti kui võtta arvesse, et tegu on Kane'i elukaaslase Kate Goodlandiga...

Tulevane proua Kane ei olnud postitusega just üleliia rahul. | FOTO: Harry Kane / Instagram

«Muidugi olid ka need suurepärased, kallis!» reageeris Kane kiirelt. Kuid karta on, et seletamist jagus kodus veel kauemaks...