WRC kaalub rallide lühendamist kolmelt päevalt kahele

WRC kaalub kahe päeva pikkuste rallide kasutuselevõttu juhul, kui MM-kalender peaks koos 2019. aastal koos Jaapani ja Tšiili rallide lisandumisega muutuma 15 või koguni 16 ralli pikkuseks.

Viimati kuulus 16 MM-rallit WRC kalendrisse vahemikus 2004 – 2007, kuid finantsilistel ning logistilistel põhjustel vähendati edaspidi rallide arvu.

«Me ei välista rallide lühendamist, kuid see tuleks kõne alla siis, kui meil on kavas 14, 15 või 16 etappi,» ütles WRC turundusjuht Oliver Ciesla Autospordile.

«Kui me räägime ühest või kahest rallist, siis see ei muudaks väga midagi. Kuid kui me lühendaksime kõik rallid, päästaks see meile 15 või 16 korral ühe päeva – see tähendab kaks nädalat vähem hotellis olemist,» jätkas Ciesla.

Järgmisel hooajal kuulub MM-kalendrisse 13 rallit.