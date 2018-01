Ilmataat sunnib Norra koondist Tour de Skil varustust vahetama

Homne sprindietapp peaks toimuma üsna märgades oludes. «Keha on juba kolmes etapist üsna läbi ning kui nüüd tuleb võistelda sellises niiskuses, siis imeb see meist kõik välja,» ütles 26-aastane Didrik Tønseth.

Norralase sõnul on just vihm homme nende vaenlane number üks. «Vihm on hullem kui lumi. Keha saab rohkem külma ja niiskust. Meil on seljas talveriided, mitte vihmariided,» jätkas Tønseth.

Norra suusakoondise arst Petter Olberg kinnitab Tønsethi sõnu ning lubab sportlaste eest eriti hästi hoolt kanda. «Selline ilm muudab eriti tähtsaks kohese riiete vahetamise. Küll aga on suusatajad harjunud vihmas treenima ning küll nad hakkama saavad. Aga korralik katsumus on see küll,» ütles Olberg.

Koondise varustuse eest vastutava Vidar Løfshusi sõnul on norrakatel homsel sprindil kasutada ka uus varustus. «Kuna saime teate, et tuleb vihmane võistlus, oleme teinud tööd, et osta uus varustus. Võtame kasutusele kõik ettevaatusabinõud, mis võimalik.»