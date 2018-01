FISi ametnik kaitseb Tour de Skid kõigest väest

Tänavusel Tour de Skil ei osale mitmed tipptegijad, eesotsas MK-hooaega ülivõimsalt alustanud Johannes Høsflot Klæboga. Capol ei luba aga Tour de Skid kellelgi maha teha. «Küsige Zürichi rongijaamas inimestelt, kes on Klæbo. 99 protsenti inimestest ei tea teda. Aga 50 protsenti inimestest vastaks, et nad teavad, mis on Tour de Ski,» ütles Capol.

«Tour de Ski on sarnane Tour de France'ile. Paljud teavad, mis võistlusega tegu on, kuid ei mäleta viimast võitjat. Võistluse mudel on tähtsam kui see, kes stardivad. Norralastel võib teine arvamus olla, kuid muu maailm ei pruugi sellega nõustuda,» jätkas Capol.