Video: Knicks ja Porzingis kaotasid taas Spursile

San Antonio resultatiivsemad olid LaMarcus Aldridge ja Kawhi Leonard vastavalt 29 ja 25 punktiga. Lätlane Davis Bertans viskas võitjate kasuks 10 punkti. New Yorkile tõi vahetusmees Michael Beasly 18 ning lätlane Kristaps Porzingis, Courtney Lee ja Lance Thomas 13 punkti. Ka reedel, 29. detsembril, sai Spurs Knicksist jagu, toona numbritega 119:107.

Spurs liigub kindlalt play-off'i kursil, olles kogunud 26 võitu ja 12 kaotust. Knicks on hetkel idakonverentsis 18 võidu ja 19 kaotusega üheksandal kohal, mis edasipääsu napilt ei tagaks. Põhiturniiri lõpuni on siiski veel pikk tee minna - 82-st mängust on mängitud vaid 37.

Tulemused