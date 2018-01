Andres Sõber sattus täpselt õigel hetkel Liverpooli mängu vaatama

«Tead, Inglise vutiliigat hakkan uuel aastal eriti kõvasti jälgima! Sattusin esimesel jaanuaril kanaleid vahetades just sel hetkel Liverpooli mängu peale, kui (Ragnar) Klavan vastaste karistusalasse jooksis ja võiduvärava lõi. No on ikka vägev lugu küll - meie mees läheb Inglismaa kõrgliigas otsustaval hetkel rünnakule ja suunab palli peaga kindlalt sisse!» muheleb Sõber.

«Inglise liiga on üleüldiselt väga huvitavaks muutunud. Paistab, et Jose Mourinho paremad päevad on läbi saamas – Manchester Unitedi mäng ei toimi, lisaks on mitmed põhimehed vigastatud,» lisab ta.

