Video: eestlaste ainulaadne omavärav pääses maineka väljaande aastakokkuvõttesse

Nimelt tuletas Dart meelde Paide Linnameeskonna augustikuist õnnetut omavärava, mille Martin Kase lõi karikamängus Levadiaga juba kohtumise 14. sekundil. Toimunu ainulaadsus seisnes selles, et palli pani koos avavilega keskringist mängu Paide ja ükski Levadia mängija ei jõudnu seda enne tabamust puutudagi.

Peale paidekate äparduse leiab Darti nimekirjast veel ahneid suveniirikütte, valesse kohta sattunud koerajalutajaid, taevast alla kukkuvaid abitreenereid, Benny Hilli pärandi au sees hoidjaid, allapoole vööd äsavaid väikemehi ja palju muud.

Kogu nimekirja näeb siit. Kellel aga Paide tabamus juba meelest läinud: palun!

2017, year of playing it around so your opponents don't get a touc ... oh pic.twitter.com/k2hEBQakq6