Kahe kogenud sõitja seletamatu hukkumine vapustas rallimaailma

Basingstoke’i lähistel juhtunud õnnetuse kohta pole tänaseni mingit täpsemat infot avaldatud, juhtunut uurib politsei. Ralli korraldajad avaldasid vaid minimaalse sisuga teate ning lisasid, et teevad ametivõimudega uurimise käigus igakülgset koostööd.

52-aastane Rayner oli ajalooliste ralliautode omanikke ja huvilisi koondavas sarjas populaarne mees. Ta hakkas vanadel autodel kihutama seitse aastat tagasi, naastes nii rallispordi juurde. 1990ndate aastate alguses oli Raymer edukas rallisõitja, kuid tõmbas siis kahe ränga avarii järel karjäärile joone alla.

Raymer oli kiire nii asfaldil kui ka kruusal, 2017. aasta oli talle seni kõige edukam. Tavaliselt luges talle kaarti Declan Dear, kuid traagiliselt lõppenud Bramley ralli ajaks istus Raymeri kõrvale Declani 64-aastane isa Steve Dear. Temalegi polnud rallisõit võõras – aastakümne eest võistles ta veel ise, kuid taandus siis radadelt, et poja võidukihutamist toetada.

«Võime leida väikest lohutust sellest, et nad tegid viimase hetkeni seda, mida armastasid,» märkis Raymeri ja Deari auto ette valmistanud võistkond Hehku Rally Sport.

NEWS: Tributes have been paid to two "wonderful" friends who died following a crash during a racing event near #Basingstoke Steve Dear, 64, from Reading and Shawn Rayner, 52, from Windsor, both died at the Bramley Training Area on 29 December. pic.twitter.com/lY5wtrKNQ9