Video: Oberstdorfis möllab torm - Tour de Ski tänane etapp jääb ära!

FIS-i avalduses seisus, et võistlust pole võimalik kehva ilma tõttu läbi viia.

Tänavuse Touri etappide arv kahaneb seega seitsmelt kuuele. Homme on Saksamaa väikelinnas kavas ühisstardist vabatehnikasõidud, Kanal 12 otseülekanne algab kell 11.15.

Today’s sprint competition in Oberstdorf, Germany has been cancelled due to severe weather. The Tour will now only have 6 total competitions. The sprint will not be replaced.