Postimehe spordimagasin «Spordireporter» vaatab täna, kuidas valmistub Austraalia lahtisteks tennisemeistrivõistlusteks tiitlikaitsja Roger Federer. NBAs on võidusoonele sattunud Los Angeles Clippers ja NHLis jätkab võimsalt Tampa Bay Lightning. Lõpetuseks aga tõdemus, et Pierre de Coubertini siiras soov on täitumas Korea poolsaarel.