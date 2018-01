WRC-sarja rohkem Toyotasid? Mäkinen: soovijaid on

Vaatame pikemalt siis, kui järgmine hooaeg on alanud, aga sellel teemal on juttu olnud. Mõned erasõitjad on juba andnud teada, et nad sooviksid meie autosid,» rääkis Mäkinen, vahendab Ralli.ee.

«See oleks igati loogiline, et vanemad autod renditaks välja erasõitjatele, sest ka need on väga head. Aga tuleb meeles pidada, et tänapäeva WRC-autod ja nende varuosad on väga kallid, mis on erasõitjate jaoks paras väljakutse,» lisas Mäkinen.

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga, kus on stardis kolm Toyotat: Jari-Matti Latvala, Ott Tänak ja Esapekka Lappi.