Klavan kandideerib Liverpooli kuu parimaks mängijaks

Tõsi, kuigi kohtumine Burnleyga toimus 1. jaanuaril, läheb Klavani nimi hääletusele detsembrikuu arvestuses.

Liverpooli mängijad lõid detsembri jooksul viies võidu- ja kolmes viigimängus 27 väravat. Liverpool pole pidanud kaotust tunnistama 16 järjestikuses kohtumises, millest 13 on Klavan algusest lõpuni kaasa teinud. «Olen saanud päris palju mänguaega ja saavutanud häid tulemusi. Kindlasti on mul selle üle isiklikus plaanis väga hea meel. Näen väga palju vaeva, et see kõik jätkuks ja liiguks paremuse poole.»

Klavanile saab hääle anda SIIN.