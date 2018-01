Varesega liituv Vene: mängunälg on suur, sest viimati käisin väljakul kaheksa kuud tagasi

27-aastane eestlane lendab täna Itaaliasse, kus juba õhtul ootab teda ees meditsiiniline ülevaatus. Kui kõik klapib, allkirjastab ta lepingu klubiga homme.

Vene alustas hooaega Reggio Emilias, ent pärast jalas tekkinud väsimusmurdu naasis ta sügisel kodumaale taastuma. Viimased nädalad on ääremängija treeninud Tartu meeskonnaga, mida juhendab tema isa Priit Vene.

«Jalg valu enam ei tee ja olen valmis taas mängima,» sõnas Vene Postimehele.

«Selge see, et läheb veel aega, kuni vorm endisele tasemele tõuseb. Mu viimasest ametlikust mängust on tänaseks möödas juba kaheksa kuud. Just mängutempoga harjumine võtab aega, see on ju hoopis midagi muud kui treeningud. Aga mängunälg on suur,» lisas Vene, kes saab pikemalt üleminekut kommenteerida homme, mil lepingule allkirjad pannakse.

Varese on kogunud tänavu 4 võitu ja 9 kaotust, paiknedes sellega 13. kohal. Playoff'i pääsemiseks peab meeskond tegema põhiturniirile tugeva lõpu, sest kaheksandal kohal paiknevast Sassarist lahutab neid kolm võitu. Eestlase endine koduklubi Reggio Emilia asub 5 võidu ja 8 kaotusega 12. positsioonil.