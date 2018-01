Pliškova: ma ei eeldanud, et Kanepi mängib nii kiiresti ja julgelt!

Pliškova oli mängu järel üllatunud, kuidas Kanepi esimeses setis mängis. Eestlanna võidunumbrid olid avasetis 6:3. «Minu arvates mängis ta (esimeses setis) väga hästi. Ta ei teinud põhimõtteliselt ühtegi viga,» sõnas Pliškova WTA-le antud mängujärgses intervjuus.

Kanepi ja Pliškova olid enne omavahel kohtunud kahel korral, 2008. ja 2013. aastal - mõlemal korral võidutses tšehhitar. «Ma mäletan, et ka need mängud olid väga rasked,» kommenteeris Pliškova. «Ma eeldasin, et ta mängib hästi, kuid mitte nii kiiresti ja julgelt,» jätkas Pliškova.

Pliškova hinnangul sai lõpuks määravaks väsimus. «Minu arvates oli tema serv üsna hea, isegi teine serv. Ma arvan, et ta oli kolmandas setis väsinud ja mõned vead tulid sisse,» lisas Tšehhi esindaja.