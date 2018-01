Kanepi kaotus, mis puhus lootused taas lõkkele

Mõni ime siis, et Kanepi pärast eilset duelli pingerivi neljanda numbri Karolina Pliškovaga lausus: «Hea oli nii tugeva vastasega mängida. Saad aimu, mis seisus ise oled ja mida tuleks paremini teha.» Tõsi, võiduootus pikenes, sest eestlanna kaotas Brisbane’i turniiri varasemate tšempionide vahelises veerandfinaalis tšehhitarile 6:3, 5:7, 2:6.

Pliškova imestus: ta ei eksi ju peaaegu üldse…

Ometi pidi pärast pikka tipptennisest eemalolekut suurde mängu naasev Kanepi tõeks võtma, et päris õiget pilti ta oma hetkevõimetest siiski ei saanud. Krae vahele trüginud haigusevimm jättis hoopis õhku küsimuse: mis saanuks, kui…?

«Juba päev varem mängisin palavikuga ja tundsin, et võin kohe oksendama hakata,» selgitas ta tablettide neelamist duelli ajal Lesja Tsurenkoga. «Ilmselt on mingi viirus kallal. Täna andis see aga eriti selgelt tunda. Tulin mängule sisuliselt otse voodist, isegi soojendust ei teinud.»

«Juba päev varem mängisin palavikuga ja tundsin, et võin kohe oksendama hakata,» selgitas Kanepi tablettide neelamist duelli ajal Lesja Tsurenkoga.

Pole eriline liialdus öelda: kuni seisuni 6:3, 3:1 näitas Eesti teine reket laitmatut tennist. Serv töötas, löögiarsenal olid mitmekesine, terav ja täpne. Tiitlikaitsja Pliškova ilmutas ilmselgeid närvilisuse märke. Siis pöördusid kaalukausid aga justkui kõverpeeglisse. Kanepi jaksas ponnistada seisuni 5:5, jõudes võidust kahe punkti kaugusele, siis oli aga kumm lõplikult tühi.

«Teise seti keskel hakkasin väsima. Tundsin end väljakul nõrgana. Energiat ei jätkunud enam piisavalt. Eks käsikäes sellega hakkas ka vaimne pool lagunema. Sain kõigest hoolimata võimaluse (võita), kuid ei suutnud seda ära kasutada,» lahkas Kanepi jo-jo’na kulgenud heitlust.

«Teadsin, milleks Kanepi on võimeline, ometi olin kergelt üllatunud, kui kõrget taset ta poolteist setti näitas. Ma ei olnud valmis nii kiireks ja riskirohkeks mänguks. Ta lõi sügavalt, ka serv, isegi teine, oli hea,» lausus Pliškova WTA kodulehe vahendusel, rõhutades väljendit «väga hästi» korduvalt. «Arvestades riskide rohkust, ei eksinud ta peaaegu üldse. Mul polnud teha midagi muud kui lihtsalt püsida kuidagi mängus ja oma võimalust oodata. Õnneks see tuli. Arvan, et ta väsis ja hakkas eksima – mis on täiesti normaalne.»

Kahes viimases setis ei saanud Kanepi enam pallingule kuidagi pihta. Ta tegi kümme topeltviga, teises setis oli esimese servi õnnestumise protsent äärmiselt väeti 38. «Ma ei tea, kas serv lakkas töötamast kehva enesetunde või millegi muu tõttu. Proovisin küll nii ja naa, aga pall ei läinud enam kuidagi sisse.»

Lisaks palavikust nõrgestatud organismile pidi Kanepi jantima vasaku reie sidemega. «Algul tuli teip lahti, siis seoti see jällegi liiga tugevalt kinni. Segas, oli ebamugav. Tuli uuesti panna,» rääkis Kanepi. «Olen vasakul reiel ja õlal teipi kasutanud, et ei läheks mängude ajal hullemaks. Pole lihtsalt mõtet ilma mängida. Aga valu pole, olen saanud pidevalt ravi ja iga päevaga läheb paremaks.»