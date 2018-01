NBA superstaar annetas USA ülikoolile 3 miljonit dollarit

Kogusummast 2,5 miljonit dollarit läheb Texase ülikooli korvpallisüsteemi arengule, riietusruumide ja treeningväljakute renoveerimisele, kirjutab ESPN. Durant mängis Texase ülikooli korvpallimeeskonnas aastatel 2006-2007 ning sõlmis seejärel lepingu Oklahoma City Thunderiga.

«Minu jaoks on oluline ülikooli toetada, et sealsetel üliõpilastel oleksid parimad tingimused. Mul on au omada Texase ülikooliga sellist erakordset suhet ning olen tänulik, et suudan neid toetada,» sõnas NBA 2016-17 hooaja finaalseeria kõige väärtuslikum mängija.