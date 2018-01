Tänaku meeskonnakaaslane: Toyota on MM-tiitli võitmiseks piisavalt kiire

Latvala seadis uueks hooajaks ka kaks tarmukat eesmärki: Igal 13 MM-ralli etapil jõuda poodiumile ning võita MM-tiitel.

«Usun, et mul on kiirust, aga mida ma veel vajan, on järjepidevus,» sõnas eelmisel aastal Rootsi ralli võitnud ja kolmel korral poodiumile tõusnud soomlane.

«Olnuks tore samuti Walesis poodiumile jõuda ning püüdsin Austraalia ralli punktikatsel aasta võiduga lõpetada, aga see ei juhtunud. Nüüd ootan uut hooaega ning tean, et pean võtma (Sebastien) Ogierilt õppust.»

Latvala imetleb viiekordse maailmameistri Ogieri pühendumist. «Ta tuli meeskonnast, kus tal oli mugav, meeskonda, keda ta ei teadnud ja kui ta teadis, et ei suuda iga rallit võita, suutis ta närve hoida ja rahulduda ka kolmanda või neljanda kohaga. Seda pole rallipiloodina lihtne teha. Ta mõtles terve aja vaid punktidele ja MM-tiitlile – just seda tahan mina sel aastal teha!»