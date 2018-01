Video: rassismisüüdistus varjutab Liverpooli derbivõitu

Eilse kohtumise 40. minutil leidis aset intsident, kus Evertoni kaitsja Mason Holgate lükkas Firminot selge, misjärel maandus brasiillane tribüünile. Firmino ajas end rahva seast kiiresti püsti ning jooksis tagasi väljakule, karjudes vihaselt Holgate’i suunas.

Mängu kohtunik rahustas olukorra maha, kuid ei jaganud situatsioonis ühtegi hoiatuskaarti. Samal ajal näis Holgate olevat Firmino öeldust häiritud ning andis sellest ka kohtunikule märku.

Pärast kohtumist rääkis mängu kohtunik veelkord Firminoga ning märkis intsidendi ära ka matši raportisse, mis tähendab, et edasi tegeleb juhtumiga ilmselt Inglismaa jalgpalliliit. Firminolt endalt matši rapordi jaoks kommentaari ei küsitud.

Liverpool teatas pärast mängu, et nii klubi kui Firmino on intsidendi lahendamise osas täielikult koostööaldid. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas mängujärgsel pressikonverentsil, et ta tõepoolest kuulis Firminot midagi ütlemas. «Midagi ma kuulsin, aga ma ei saa praegu seda jagada. Ma pole kellegagi veel rääkinud,» ütles Klopp.

Kogu situatsiooni hinnates sõnas sakslane, et sai olukorrast hoopis erinevalt aru kui kohtunik. «Ma arvasin, et see oli Holgate’i viga. Lõpuks polnud viga ega kollast kaarti – mitte midagi. Sellest ma aru ei saanud. Pärast mängu sain veidi rohkem infot, et midagi seal ikkagi juhtus, sest neljas kohtunik tuli minuga rääkima.»

Inglismaa karikasarja kolmanda ringi kohtumises teenis 2:1 võidu Liverpool. Eesti rahvuskoondise kapten Ragnar Klavan jälgis kogu kohtumist vahetuspingilt.