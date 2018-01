Malcolm Wilson nimetas peagi algava rallihooaja musta hobuse

M-Sport nautis lõppenud aastal viimase 20 aasta kõige edukamat hooaega, võites nii meeskondliku kui individuaalse MM-tiitli. Järgmisel hooajal sõidavad M-Spordis viiekordne maailmameister Sebastien Ogier ja Elfyn Evans.

«Meil on tugevad sõitjad ning tugev võimalus jätkata edukalt. Mõlemad on uskumatult kiired ning kõige intelligentsemad sõitjad praegusel hetkel. Nad saavad mõlemad imehästi aru strateegiast ning just see toob häid tulemusi,» kiitis Wilson oma hoolealuseid.

Evansilt, kes võitis möödunud hooajal Walesi ralli, ootab Wilson tänavusel hooajal suurt arengut. «Ta on järgmise hooaja must hobune. Soovitaksin tema peale MM-tiitli mõttes väike panuse panna,» ütles Wilson.

«Arvestades, kuidas ta eelmisel hooajal arenes, siis usun siiralt, et tal on järgmisel hooajal võimalus sõita tiitlile. Sebastien on jätkuvalt favoriit, kuid konkurents on tihedam kui kunagi varem,» jätkas britt.

Autoralli maailmameistrivõistluste 2018. aasta hooaeg algab 25. jaanuaril Monte Carlos.