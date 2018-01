Halep avaldas, mis hüved käivad maailma esinumbri staatusega kaasas

Rumeenlanna Halep rääkis, et otsustas hooaja lõpus neljaks nädalaks aja maha võtta ning koges selle aja jooksul midagi hoopis teistsugust. «Käisin sõpradega peaaegu iga päev väljas. Ma ei mõelnud tennisele, ma ei teinud midagi. Ma isegi ei mõelnud sellele, et olen maailma esinumber,» ütles Halep.

Kuigi rumeenlanna ise ütleb, et ta esinumbri staatusele ei mõelnud, tuletati vähemalt koduriigis talle seda pidevalt meelde. «Pärast esinumbriks tõusmist on minu ümber väga palju inimesi. Kui käisin restoranis, maksid arve kinni restorani omanikud. Kui aus olla, siis kõik on muutunud,» ütles Halep.

«Kui Darren (Cahill, Halepi treener – toim) käis Rumeenias ning veetis siin 12 päeva, ei pidanud me kordagi maksma. Ta ütles, et minuga on odav väljas käia. See oli naljakas,» meenutas rumeenlanna.