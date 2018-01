Klopp Coutinho müügist: andsime endast kõik, et teda klubis hoida

«Pole saladus, et Coutinho tahtis seda üleminekut alates juulikuust, kui Barcelona esimest korda tema vastu huvi üles näitas. Ta oli oma soovis järjekindel, andes sellest teada minule, klubi juhtkonnale ja meeskonnakaaslastele,» kommenteeris Klopp.

Barcelona tegi möödunud suvel Coutinho värbamiseks kolm ametlikku pakkumist – Liverpool lükkas need kõik konkreetselt tagasi. Nüüd sai nii Barcelona kui Coutinho oma tahtmise.

«Ma võin Liverpooli toetajatele öelda, et andsime endast kõik, et Coutinhot klubis hoida, kuid ta oli oma tulevikus sada protsenti kindel. See on ta unistus ja ma olen veendunud, et me poleks suutnud tema meelt muuta,» jätkas Klopp.

Coutinho liitus Liverpooliga 2012. aastal Milano Interist 10 miljoni euro eest. «Philippe on viie aastaga panustanud selle klubi jaoks äärmiselt palju ning me oleme pettunud, et ta ei taha meiega koostööd jätkata. Raske südamega soovime talle kõike head,» lisas sakslasest peatreener.

«Mängijad tulevad ja lähevad, selline on jalgpall. Me oleme piisavalt suur ja tugev klubi. Isegi kui me kaotame olulise mängija. Klubina oleme viimaste aastate parimas olukorras, sellistel puhkudel me kasutame oma suurust ja tugevust, et edasi liikuda.»