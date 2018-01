Foto: väravavaht võitis nullimänguga ebatervisliku auhinna

Koduväljakul nullimängu teinud Fleetwoodi väravavaht Chris Neal ei pea enam pikka aega muretsema, kas tal ühte oma lemmiktoitu jagub, sest suurepärane partii kahe hooaja taguse Inglismaa meistermeeskonna vastu tõi talle suures koguses pitsat. Nimelt võitis väravavaht kihlveo.

Massive incentive for @ftfc goalkeeper Chris Neal today. For every 7.5 minutes he keeps @LCFC at bay he earns month’s supply of pizza. Wins year’s worth if game finishes goalless. Sure to be mixed feelings from Fleetwood boss Uwe Rosler if that happens. Press treated to a taste pic.twitter.com/9Lw7Knf00h