Piduriprobleemid rikkusid Loebi avapäeva Dakari rallil

Esimesel etapil pidurid kaotanud Loeb kaotas etapivõidu teeninud Katari esindajale Nasser Al-Attiyahile viie minuti ja 37 sekundiga. «See oli minu jaoks õudne, sest ma kaotasin pidurid pärast kolmandat kilomeetrit ja sõitsin ülejäänud 28 kilomeetrit ilma piduriteta,» kommenteeris Loeb.

«Sellises olukorras oli oluline mitte riske võtta, seega ma lihtsalt lõpetasin etapi. Me kaotasime Nasserile palju aega, aga me peame lõõgastuma ja taastama hea tunde,» lisas Loeb, kes ihkab saada neljandaks autosportlaseks, kes on võitnud nii autoralli MM-tiitli kui Dakari ralli.

Esimese etapi järel hoiab Al-Attiyahi järel teist positsiooni Ten Brinke (+24 sekundit), kolmandal kohal paikneb Nicolas Fuchs (+34 sekundit).